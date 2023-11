Guarulhos se mantém entre as cidades que mais geram empregos no Brasil

Guarulhos ocupa o 12º lugar na lista de cidades que mais geraram empregos no país entre os meses de janeiro e outubro de 2023, com um saldo positivo de 14.324 pessoas admitidas. As informações foram publicadas na manhã desta quarta-feira (29) por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), relatório do Ministério do Trabalho.

O documento traz ainda a informação de que os meses com maior saldo de admissões foram outubro, que contabilizou 2.652 mil pessoas com carteira assinada, seguido de setembro (2.633) e fevereiro (2.501). Além disso, o setor que mais empregou em Guarulhos em 2023 é o de serviços, com 8,5 mil pessoas trabalhando formalmente, seguido do comércio (2,9 mil) e da indústria (1,7 mil). No período analisado, 8,4 mil homens tiveram suas contratações formalizadas, contra 5,9 mil mulheres.

No ranking geral, a cidade está atrás apenas de grandes capitais como São Paulo, que tem o saldo de 144,5 mil pessoas empregadas formalmente, Rio de Janeiro com 60 mil, Brasília com 38,3 mil, Belo Horizonte com 36,6 mil, Fortaleza com 27,9 mil, Curitiba com 19,7 mil, Manaus com 19 mil, Goiânia com 18,6 mil, Salvador com 18 mil, Recife com 17,7 mil e Campinas, que contabilizou 15,5 mil.