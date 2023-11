Jardim Cumbica ganha a 28ª Academia na Praça 60+ de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos inaugurou na manhã desta quarta-feira (29) o 28º polo da Academia na Praça 60+, no Jardim Cumbica, que funciona na quadra da rua Guataporanga, 366, e oferece atividades físicas gratuitas à população idosa. A entrega oficial foi feita pelo prefeito Guti acompanhado do subsecretário de Políticas para o Idoso (SPI), Walid Shuqair, e do vereador Rafael Acosta.

A iniciativa visa à promoção da saúde, da qualidade de vida, da socialização e do envelhecimento ativo da população acima de 60 anos. “É fazendo exercício físico que ficamos mais bem dispostos, espantamos os males e nos afastamos de doenças. A prevenção é o segredo para continuar tendo longevidade e esse projeto é fantástico também porque as pessoas conhecem umas às outras e isso gera um senso de pertencimento e de comunidade”, destacou Guti, parabenizando os usuários do polo que participaram da cerimônia.

O projeto é coordenado pela SPI, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, e segundo Walid já contemplou mais de dois mil idosos desde sua implantação em 2018.

Conduzidas por professores de educação física, as aulas do polo do Jardim Cumbica ocorrem às terças e quintas-feiras, das 7h30 às 9h30, e incluem dança, alongamento, atividades de lazer e ginástica.

As inscrições de interessados em participar das atividades físicas podem ser feitas no próprio local. Os endereços de todos os polos estão disponíveis no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/academia-na-praca-60.