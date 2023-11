Motorista é ultrapassado por mulher em carrinho de bebê

Um motorista foi surpreendido ao se deparar com uma mulher em cima de um carrinho de bebê, ultrapassando o seu veículo em uma via da Guaxupe em Minas Gerais. No vídeo gravado por ele, é possível ver a mulher sentada no carrinho dizendo: “Eu não consigo parar!”.



No fim do percurso, a mulher desceu em um posto de combustível surpreendida ao perceber o quão longe tinha conseguido ir com o carrinho de uma criança. Pelo pouco movimento na via, a mulher não ficou ferida e permanece bem.



Nos comentários dos vídeos, os internautas riram da situação. “Depois da pandemia, ninguém ficou normal”, comenta uma mulher.

