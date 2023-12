CEU Bonsucesso comemora os 463 anos de Guarulhos com evento para a família no dia 10

No dia 10 dezembro (domingo) a Prefeitura de Guarulhos promove no CEU Bonsucesso o evento mais divertido do ano: o Diversão no CEU – Alegria em Família. A atividade integra a programação para comemorar os 463 anos da cidade, celebrados na próxima sexta-feira (8). Cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, gelinho, brinquedos infláveis e gincanas estão entre as atrações que prometem agitar toda a comunidade.

Iniciativa da Secretaria de Educação por meio do programa Mais Futuro, as atividades vão acontecer no domingo (10), das 10h às 17h, com entrada gratuita. Para participar basta comparecer ao CEU. Já na segunda-feira (11) o evento é fechado para os alunos da rede municipal previamente inscritos.

Tirolesa, parede de escalada, bungee trampolim, brinquedos infláveis, pedalinho, caiaque, recreação, gincanas e atividades na piscina estão entre as atrações, todas elas acompanhadas por equipes de apoio para garantir a segurança e a diversão da criançada.

Serviço

O CEU Bonsucesso fica na avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso.