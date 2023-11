Feira de artesanato da rua Felício Marcondes amplia o horário de atendimento em dezembro

A Feira Permanente de Artes e Artesanato da rua Felício Marcondes, no Centro, se prepara para as festividades do mês de dezembro com a ampliação de seus horários de funcionamento, que tem como objetivo garantir que mais pessoas possam encontrar presentes exclusivos, confeccionados nas mais diversas técnicas artesanais, com peças personalizadas, utilitárias e decorativas.

Entre os dias 5 e 23 de dezembro a tradicional feira de artesanato acontece de terça-feira a sábado, das 9h às 17h. Ela funciona normalmente nos dias 28, 29 e 30 de dezembro e cumpre período de recesso entre 1º e 17 de janeiro, com retorno no dia 18, de quinta-feira a sábado, das 9h às 17h.

Crochê, costura, macramê, modelagem, entalhe e pirogravura são algumas das técnicas artesanais que os visitantes da feira encontram no calçadão da rua Felício Marcondes, ampla variedade de produtos diferenciados e personalizados com preços convidativos e presentes para as mais variadas ocasiões.

Inscrição para artesãos

Interessados em participar das feiras de artesanato promovidas pela Secretaria de Cultura podem se inscrever no link https://forms.gle/1bsNzcf7m4W23aXU9.

O objetivo do cadastro é reunir pessoas que encontram na arte do trabalho manual muito mais que a necessária geração de renda; antes, uma forma de relacionar a matéria-prima e o produto final com os princípios da chamada cultura popular.

O artesanato é toda produção resultante da transformação de matérias-primas em estado natural ou manufaturadas, com predominância manual, por indivíduo que detenha o domínio integral de uma ou mais técnicas de produção artesanal, que expresse criatividade, identidade cultural, habilidade e qualidade, podendo no processo de sua atividade ocorrer o auxílio limitado de máquinas, ferramentas, artefatos e utensílios.