Guarulhos realiza seletivas de futsal e handebol em dezembro

De olho na temporada 2024, as equipes de futsal e handebol da cidade farão seletivas em diferentes locais durante o mês de dezembro. A equipe feminina de handebol da Aciseg/Guarulhos fará testes a partir da próxima segunda-feira (4) para meninas nascidas entre 2010 e 2013, às 14h30, no Ginásio Fioravante Iervolino, localizado na rua Mauritânia, Jardim Santa Francisca.

Já na próxima quarta-feira (6), no mesmo horário e local, será a vez das atletas nascidas de 2006 a 2009. No dia 12 (terça-feira), às 19h30, também no Fioravante Iervolino, meninas nascidas em 2005 e 2004, além da categoria adulto, terão a oportunidade de ingressar no time que disputa competições importantes da modalidade como o Campeonato Paulista, os Jogos Regionais e os Jogos Abertos, entre outras.

As interessadas precisam se apresentar no local munidas com o documento de identidade.

Futsal

O time de futsal Wimpro Guarulhos abre avaliações para a categoria sub-20 masculino, para nascidos em 2004 e 2005, também no ginásio Fioravante Iervolino, nos dias 7, 12 e 14 de dezembro, às 17h.

A seletiva das categorias sub-7 e sub-8 masculino acontecem na próxima quarta-feira (6), às 19h, na quadra localizada na rua Arminda de Lima, 788, Vila Progresso. No dia 7 (quinta-feira), no mesmo horário, será a vez das avaliações do sub-9 e do sub-10 no Ginásio do CSE João do Pulo, na avenida Maria Cerri, 145, Jardim Divinolândia.

Para participar dos testes basta comparecer com o RG e uniforme de treino, não podendo ser de outras agremiações.