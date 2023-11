Portal da Prefeitura de Guarulhos lança jogo para celebrar o aniversário da cidade

O jogo O Arqueólogo na Cidade de Guarulhos, desenvolvido gratuitamente pelo cartunista, escritor e game designer Marcos Cárfora para a Prefeitura de Guarulhos, vai estar disponível no site da administração municipal (www.guarulhos.sp.gov.br) a partir do dia 8 de dezembro, aniversário da cidade.

Com jogos e atividades voltadas para crianças – porém, capazes de entreter e educar o público de todas as idades –, a gamificação é dividida em módulos que ensinam os símbolos municipais, como a bandeira e o hino de Guarulhos, os bairros da cidade, pontos turísticos e momentos históricos dos 463 anos do município.

“Foi feito um trabalho de pesquisa, com visitas ao Acervo Histórico Municipal, além de bibliotecas e consultas em sites confiáveis. Eu também pude contar com o apoio de amigos da Prefeitura e do historiador Elton Soares de Oliveira, que é um grande especialista em nossa cidade. Espero que esse jogo possa trazer muito conhecimento às pessoas por meio da diversão e da interação com o meu personagem, o arqueólogo”, afirma Cárfora.

O diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, Marcos Aurélio Fernandes Garcia, ressalta os aspectos positivos do projeto. “Além de termos construído uma parceria que não gerou qualquer custo para os cofres públicos, obtivemos um produto que concentra muito conhecimento sobre nossa cidade em um formato lúdico, divertido e acessível a todos os cidadãos”.

Em adição dos módulos que compõem a versão inicial do jogo a ser lançada no próximo dia 8, Cárfora assegura que haverá atualizações em breve para ampliar a interatividade, a diversão e a instrução do game.