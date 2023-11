Primeiro sábado de dezembro tem quatro UBS abertas pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (2) a Prefeitura de Guarulhos abre quatro Unidades Básicas de Saúde pelo programa Saúde Agora. As UBS Vila Fátima, Vila Rio de Janeiro, Soberana e Jardim Nova Cumbica estarão em funcionamento das 8h às 16h para oferecer atendimento aos usuários do SUS que necessitam de cuidados básicos de saúde.

Os munícipes que precisam passar por consulta médica ou realizar exame de Papanicolau devem fazer o agendamento prévio por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou pessoalmente na UBS. Já para serviços como vacinação, curativos, aferição de pressão arterial e glicemia mediante pedido médico e retirada de medicamentos o atendimento é realizado por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento.

Da mesma forma, a testagem rápida para detecção de covid-19, HIV, sífilis, tuberculose e hepatites B e C, assim como a regularização dos compromissos do programa Bolsa Família e do cadastro E-SUS, estarão disponíveis sem agendamento. Além disso, as pessoas com medicamentos vencidos ou em desuso em casa podem aproveitar para encaminhá-los à UBS para o descarte correto.

As unidades em funcionamento também estarão dedicadas a oferecer orientações sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV, e a promover a conscientização sobre a aids, em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado em 1° de dezembro.

Serviço

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Vila Rio de Janeiro: rua Lions, 40 – Vila Rio de Janeiro

UBS Soberana: rua Jaboticabal, 393, Cidade Soberana

UBS Jardim Nova Cumbica: rua Baixio, 142, Vila Nova Cumbica