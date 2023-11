Procon alerta consumidores e fornecedores sobre o golpe do falso e-mail

O Procon Guarulhos alerta sobre a prática de golpistas que encaminham às pessoas e-mails falsos em nome de órgãos como o INSS, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a União e o próprio Procon. Essas mensagens possuem links que funcionam como armadilhas: ao serem acessados, instalam programas nos celulares e computadores para a captação de dados pessoais e bancários.

Há o golpe do crédito da ação judicial, por meio do qual o consumidor recebe um e-mail ou uma carta com o logotipo do Tribunal de Justiça informando a existência de créditos a receber decorrentes de uma ação judicial. Nessa situação, os criminosos exigem o depósito de um valor em uma determinada conta para que seja feita a liberação do dinheiro da ação.

Muitos fornecedores também têm sido alvos desses e-mails falsos, nos quais constam todos os dados da empresa e um link para a consulta de uma reclamação feita por um consumidor. Entretanto, o Procon não envia e-mails como esses. A consulta de processos administrativos junto ao órgão é feita somente pelo seu site oficial, na área do fornecedor, e não por meio de link enviado via e-mail. Em caso de dúvida o fornecedor deve desconfiar da mensagem recebida e procurar o órgão de defesa do consumidor para checar se as informações são verdadeiras.

“É importante que todos redobrem a atenção com as mensagens eletrônicas recebidas, devendo analisar se o endereço de e-mail é de fato oficial. Não se devem acessar links estranhos e, se necessário, procure o órgão responsável para verificar a veracidade da mensagem, evitando prejuízos de toda ordem”, afirma a coordenadora do Procon Guarulhos, Vera Tulher.

Canais de atendimento

O Procon Guarulhos atende pelo telefone do Disque-Denúncia 151 e pelo site procon.guarulhos.sp.gov.br.

De forma presencial, o atendimento à população é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em três unidades:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João – Telefone: (11) 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC) – Telefone: (11) 3202-1312