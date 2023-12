Governo apresenta aumento de 7,6% para o orçamento de Guarulhos em 2024

O secretário de Governo de Guarulhos, Edmilson Americano, apresentou nesta quinta-feira (30), na Câmara Municipal, a previsão orçamentária da Prefeitura de R$ 7,56 bilhões para o desenvolvimento de 83 programas em 2024, um aumento de 7,6% em relação a este ano (R$ 7,03 bilhões).

As pastas com os maiores orçamentos são Educação (R$ 1,79 bilhão) e Saúde (R$ 1,4 bilhão), que receberam aumentos de 27,24% e 15%, respectivamente. “Vale lembrar que vamos fazer o novo Hospital Infantojuvenil de Guarulhos praticamente sem recursos da administração municipal, por meio de uma PPP, uma visão totalmente diferenciada e moderna, que poucas cidades conseguem executar devido à sua complexidade”, ressaltou Americano.

Com R$ 65,6 milhões, a área da habitação prevê 23,75% a mais em investimentos, sendo 96,42% desse montante voltado a programas de interesse social, urbanização e regularização fundiária, bem como a contrapartida municipal do programa federal Minha Casa Minha Vida, que irá disponibilizar 900 moradias à população de baixa renda. “Seguiremos também fornecendo os importantes títulos de propriedade, que garantem ao guarulhense que o seu lar é um bem seu, não será tirado dele. O primeiro deles foi entregue em nossa gestão e logo chegaremos a 4 mil”, afirmou Americano.

A infraestrutura urbana também foi destaque da projeção. O orçamento reserva R$ 659 milhões para a Secretaria de Obras, que desenvolverá políticas de recursos hídricos, esgotamento sanitário e a gestão do Viva Baquirivu, nome oficial do programa de Macrodrenagem de Controle de Cheias do Rio Baquirivu-Guaçu, que possibilitará a diminuição de cheias mediante a ampliação da calha do rio, a construção de reservatórios e a recuperação de áreas de várzeas com a implantação do maior parque linear da cidade.

A segurança pública terá à disposição R$ 30,59 milhões próprios, além de R$ 45 milhões financiados junto Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para minimizar vulnerabilidades sociais, fortalecer a proteção da população e modernizar os setores a partir de iniciativas antiviolência baseadas em evidências científicas e análise de dados.