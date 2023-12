Guti palestra sobre redução da emissão de gases do efeito estufa na COP28

O prefeito Guti palestrou nesta sexta-feira (1º) na 28ª Conferência de Mudanças Climáticas (COP28) da Organização das Nações Unidas (ONU), em Dubai, sobre estratégias de compensação de carbono implantadas em Guarulhos. Sem custos aos cofres municipais, a missão internacional ocorreu a convite da Bloomberg Philantropies e do C40 Cities.

A apresentação de Guarulhos no painel versou sobre três frentes: a redução ou remoção das emissões de gases de efeito estufa feitas no transporte, no tratamento de resíduos e a incorporação de energias de fontes renováveis, a começar pela frota de ônibus da cidade, que opera totalmente com o uso de biodiesel. “É um passo inicial muito significativo enquanto a eletrificação não se torna economicamente viável”, explicou o prefeito.

Guarulhos se destacou também com iniciativas voltadas à gestão sustentável de resíduos com o programa Lixo Zero e a totalização da coleta seletiva na cidade, projetos que mobilizam a sociedade a reduzir a quantidade de materiais aproveitáveis que chegam ao aterro municipal. Ambas as políticas são integradas com cooperativas de reciclagem locais, o que fomenta uma economia circular, gera renda a cerca de 150 famílias e reduz o impacto da emissão de gases no meio ambiente.

“Entre 2022 e 2023 nosso índice de reciclagem aumentou 15,42%, passando de 3,89% para 4,49%, o que supera o índice nacional de 4%. Em 2022 o programa de coleta seletiva destinou às cooperativas credenciadas 4.850 toneladas de materiais. Isso representou uma economia de quase R$ 380 mil em aterramento”, enalteceu Guti.

A implantação de energias renováveis também é estratégica na cidade. O Bosque Maia, cartão-postal da cidade, é um exemplo com o uso da energia solar. Em um ano essa tecnologia representou uma redução de emissões de CO2 em mais de duas toneladas, além da economia nas contas públicas.

COP28

A cooperação de autoridades brasileiras é importantíssima na COP28, uma vez que o país lidera iniciativas que contribuem para a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. Nesta edição a cúpula climática reúne milhares de cientistas, empresários e representantes institucionais para discutir ações concretas para limitar a elevação da temperatura do planeta em 1,5°C até 2050.