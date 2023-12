Internacional Shopping tem programação especial com muita diversão e brincadeiras para toda a família

Pensando em proporcionar um final de semana cheio de atividades para os clientes, o Internacional Shopping, localizado em Guarulhos, trouxe novas atividades para a programação da Vila do Inter, no estacionamento VIP do empreendimento.

Em parceria com o SEST SENAT Guarulhos/SP, o Inter realizará uma caminhada e corrida com os pets no domingo, 3, a partir das 07 da manhã, com o intuito de promover atividades físicas e bem-estar a saúde, além de garantir a inclusão em um evento super inovador e inédito no Internacional. Para participar é necessário a doação de 2kg de alimento não perecível e se inscrever pelo site.

Em seguida, ainda no domingo, a Vila em parceria com o Sesc Guarulhos, realizará a contação de histórias do espetáculo “Suspiros e Burbujas” com números de música para animar os clientes, cheio de acrobacia, malabarismo, bolhas de sabão gigantes e muito humor. Os artistas através de uma sequência de números criam seu universo convidando o público de todas as idades para assistir às 11h.

“Como de costume, planejamos uma manhã cheia de diversão para nossos clientes e moradores da região. Iniciaremos o dia com uma cãominhada e em seguida, um espetáculo que contará histórias para alegrar todas as famílias, será um domingo repleto de atividades e lazer no shopping, declara Renan Rodrigues, coordenador de marketing do Internacional Shopping.

Para mais informações, acesse o site do empreendimento e acesse as redes sociais do shopping, @internacionalshopping.

Serviço – Motivação 2ª edição Cãominhada

Retirada dos kits

Data: 02/12

Horário: 10h às 16h

Onde: Loja Pille Pet

Cãominhada

Data: 03/12

Horário: 07h às 10h

Onde: Estacionamento VIP do Inter

Serviço – Contação de Histórias: Suspiros e Burbujas

Data: 03/12

Horário: 11h às 12h

Onde: Estacionamento VIP do Inter