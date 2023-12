Piloto Pedro Freitas participa de evento beneficente do Fundo Social no Paço Municipal

Antes da última etapa da AMG Cup Brasil, marcada para os dias 8, 9 e 10 de dezembro no Autódromo de Interlagos, o piloto guarulhense Pedro Freitas e sua equipe, a 711 Performance, participarão de evento beneficente no Paço Municipal de Guarulhos. Trata-se do Encontro Anual de Carros Antigos, Especiais e Exclusivos, marcado para este domingo (3), das 9h às 17h, com entrada de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para o Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos e para a Associação Amigos do Bairro Tranquilidade.

O evento é indicado a todas as idades e conta com praça de alimentação, sorteio de brindes, venda de peças e itens (mercado de pulgas), shows ao vivo e a chegada do Papai Noel recolhendo as cartinhas das crianças.

Com organização do Trancas Old Cars Club, o evento conta com o apoio da cidade de Guarulhos e a divulgação pela rádio Web Vintage e pelo programa Oxydance, que realizará um “pedágio” no local com a presença dos DJs Cesinha da Sunshine, Alex Lima, Moa e Daniel Japa.

Serviço

Local: avenida Bom Clima, 91 Jardim Bom Clima (Paço Municipal)