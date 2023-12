Redução de velocidade na Ayrton Senna começa no dia 15

Os motoristas que chegam e saem da capital paulista pela Ayrton Senna, já conseguem notar a indicação de novos limites de velocidade nas sinalizações instaladas na rodovia. As placas, por enquanto, são apenas educativas, mas, a partir 15 de dezembro, o trecho entre os km 11 e km 36 da via terá velocidade com aplicação de multa para quem ultrapassar o permitido. Considerando veículos de passeio, os limites serão entre 90 e 100 km/h no sentido Capital e 100 km/h em direção ao interior. (Veja abaixo a tabela completa).

A medida é uma iniciativa conjunta do Programa de Redução de Acidentes (PRA) da Ecopistas, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), o Policiamento Rodoviário, e a Agência Reguladora de Transportes de São Paulo (Artesp). O objetivo é reduzir acidentes, já que a região registra alto volume de veículos, cerca de 110 mil/dia, e concentra cerca de 70% das ocorrências de todo o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

“Nosso propósito é sempre preservar a vida e a redução de velocidade é uma ferramenta que tem se mostrado eficaz em experiências de outras rodovias”, afirma o gerente de atendimento ao usuário, Fernando Ferreira. “Estamos trabalhando para conscientizar os motoristas e obter êxito na diminuição desses números”, completa.

Os novos limites também têm o objetivo de tornar a velocidade mais compatível com a praticada no perímetro urbano de São Paulo, na marginal Tietê, onde a velocidade máxima é de 90 km/h.

Para comunicar os usuários da rodovia, além das placas, a Ecopistas, começa no final dessa semana uma campanha educativa, com faixas na rodovia, aviso nos painéis luminosos, divulgação em redes sociais e folhetos nos pedágios.

Atualmente, em todo o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, os limites de velocidade são de 120 km/h para carros e 90 km/h para caminhões.

Novos limites estabelecidos no sentido do Interior

Veículos de Passeio Veículos Pesados km 36 ao km 11 100 km/h Km 36 ao km 11 80 km/h

Novos limites estabelecidos no sentido de São Paulo

Veículos passeio Veículos pesados km 36 ao km 24 100 km/h Km 36 ao km 24 80 km/h km 24 ao km 11 90 km/h Km 24 ao km 11 70 km/h