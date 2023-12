Ticiano Americano é o embaixador do 1º Congresso Guarulhos Conservador

Guarulhos recebe, na próxima segunda-feira, 4/12, o 1º Congresso Guarulhos Conservador, na Igreja Bola de Neve, a partir das 19h. O evento é realizado pelo Movimento Guarulhos Conservador (MGC), que tem como objetivo principal combater filosofias implantadas pela visão política de esquerda e a estruturação do conservadorismo nas cidades.

O vereador Ticiano Americano, presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, será o embaixador do congresso, que terá palestras de vozes proeminentes da direita, como a deputada Carla Zambelli, o deputado Ricardo Salles, Marcos Antonio, Nelson Junior, Junior Melo, o deputado Paulo Mansur, o deputado Lucas Bove e os principais influenciadores da direita como Lucas Pavanato, Diogo Forjaz, Rafael Satie, Pablo Almeida, Fernando Holiday, Felipe Bolsonaro e Eduarda Campopiano, entre outros.

“É o primeiro congresso conservador da nossa cidade, algo inédito que vai reunir grandes nomes e discutir sobre como protegeremos Guarulhos dessa guerra ideológica e resgataremos os valores da família, da propriedade privada, da liberdade de expressão, da economia liberal e, assim, reconquistar o Brasil”, afirmou Ticiano.

O Movimento Guarulhos Conservador promete proporcionar debates enriquecedores e perspectivas valiosas. “A esquerda ficou no poder do Brasil por 16 anos. Em Guarulhos não foi diferente. Por aqui, seus representantes construíram o trabalho de base e dominaram as instituições, a máquina pública, as universidades, escolas, cultura, etc”, explica um dos fundadores do MGC, Lucas Rosário.

O MGC foi idealizado pelos jovens influenciadores Lucas Rosário, Fernando Lisboa, Glayson Araújo e o advogado Marcos Lisboa, com a missão de representar e preparar os conservadores para retomar espaços na guerra cultural atual.

Confira a programação dos assuntos de cada palestra:

• Política Municipal, com Ticiano Americano, Marcos Lisboa e Edmílson Americano;

• Liberdade de Expressão, com o jornalista Junior, Diogo Forjaz e Marco Antônio;

• Guerra ideológica – A importância da sociedade engajar-se politicamente, com Felipe Bolsonaro, Nelson, Rafael Satiê e Pablo;

• Ativismos, com Eduarda Campopiano, Lucas Pavanato, Fernando Holliday e Jéssica Rosário;

• Cenário político nacional – Atualidades, com Ricardo Salles, Lucas Bove, Carla Zambelli e Paulo Mansur.

Serviço

1º Congresso Conservador de Guarulhos

Segunda-feira, 4/12, às 18h30 (credenciamento a partir das 16h)

Igreja Bola de Neve – Avenida Dr. Timóteo Penteado, 885 – Vila Hulda

Inscrições gratuitas: https://sun.eduzz.com/2166859