GCM amplia operação contra a perturbação de sossego público no fim de semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou operações para inibir a perturbação do sossego público entre sexta-feira (1º) e domingo (3) em diversos bairros em atendimento a reclamações de moradores, que têm relatado se sentirem incomodados com pancadões, alta concentração de pessoas, bloqueio de vias públicas e barulho excessivo. As adegas têm sido os maiores alvos dessas denúncias.

Na sexta-feira as comunidades Sata e Conjunto Marcos Freire contaram com as equipes da GCM, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Polícia Militar, que autuaram sete comércios por atividades irregulares e falta de autorizações da Prefeitura para promover eventos, cujos alvarás e licenças regulamentam os horários de funcionamento.

Foram levados 14 veículos ao pátio de recolhimento nos bairros Água Azul e Jardim Presidente Dutra, no domingo, sendo cinco automóveis e nove motocicletas, e dispersadas 300 pessoas. Além de obstruir as vias, alguns veículos eram adaptados para vender bebidas alcoólicas e outros estavam modificados com equipamentos sonoros potentes.

As equipes intensificaram ainda os patrulhamentos preventivos nessas regiões e nos bairros Vila Marilda, Vila Fátima e Cidade Satélite de Cumbica, o que afastou os veículos e o barulho excessivo, inibiu a concentração de pessoas e garantiu a tranquilidade pública no local.