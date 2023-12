GCM realiza operação nas vias da cidade para inibir crimes com o uso de motocicletas

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizaram entre as 10h da sexta-feira (1º) e as 6h do sábado (2) a operação Corredor, que inibe crimes com o uso de motocicletas em vias de maior fluxo viário. A edição operou nas avenidas Paulo Faccini, Timóteo Penteado, Tiradentes e seus entornos, onde há grande circulação de pessoas, como o Bosque Maia e o Lago dos Patos.

Com viaturas de quatro e duas rodas, os agentes averiguaram 15 pessoas com suas motocicletas, das quais quatro foram recolhidas ao pátio por irregularidades, e um homem foi conduzido ao 7º Distrito Policial por desobediência, uma vez que não acatou a ordem dos agentes, situação ratificada pela autoridade policial, conforme boletim de ocorrência lavrado. Também foram emitidos 28 autos de infração de trânsito.