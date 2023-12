Parque Júlio Fracalanza recebe atividades para celebrar o espírito natalino e promover o bem-estar

A programação de dezembro do Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics) de Guarulhos traz diversas atividades para celebrar o espírito natalino e promover o bem-estar no Parque Júlio Fracalanza. Nesta terça-feira (5), às 9h30, o serviço oferece a Oficina de Decoração Natalina, conduzida pela artesã Mariangela Girardelli. Para participar é necessário se inscrever por meio do formulário disponível em bit.ly/OficinaDecoraçãoNatalinaGru e não esquecer de levar tesoura.

Já na quinta-feira (7), às 10h, será realizado o último Sarau no Parque do ano. Interessados em compartilhar sua arte só precisam comparecer ao local para se apresentar, sem inscrição prévia. O evento visa a fortalecer laços sociais por meio de expressões artísticas como música, poesia e dança, integrando atividades culturais ao programa Movimenta Saúde e promovendo um ambiente de pertencimento e convívio.

Além disso, uma das novidades desta edição do sarau é a abertura da exposição fotográfica Resgatando a História do Automobilismo – 1904 a 1990, proveniente do acervo fotográfico de Roberto Antunes, educador aposentado.

A última palestra do ano, marcada para o próximo dia 18, às 9h30, ficará por conta da psicóloga e psicopedagoga Mônica de Farias Martins, que conduzirá o encontro Fechamento de Ciclo, que abordará temas como renovação da esperança, revisão da vida e busca por novos propósitos. O formulário para inscrição está disponível em bit.ly/PalestraFechamentoDeCiclo.

Atividades abertas e permanentes

As Danças Circulares ocorrem todas as segundas-feiras no Parque Julio Fracalanza, mas neste mês será realizada uma oficina especial no dia 11, às 9h, na tenda principal.

Às terças-feiras, dias 12 e 19, além da oficina de decoração natalina do dia 5, frequentadores do parque e interessados poderão participar da Oficina de Expressão Artística para intervenções no local com as respectivas cores dos meses estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Neste mês, no entanto, será priorizada a decoração natalina, envolvendo todos na criação de um ambiente acolhedor para as festividades de fim de ano.

Já as próximas aulas das práticas corporais Lian Gong e Tai Chi Gong, realizadas às sextas-feiras, estão marcadas para os dias 15 e 22 de dezembro, às 10h, na tenda menor.