Com Bolsonaro ‘ao vivo’ e 900 inscritos, 1º Congresso Guarulhos Conservador reúne vozes da direita

O 1º Congresso Guarulhos Conservador, na noite de segunda-feira, 4/12, teve palestras e discussões sobre pautas nacionais e locais, sob o viés do pensamento político de direita. Com mais de 900 inscritos, o evento apresentado pela jornalista Liliane Ventura, realizado na igreja Bola de Neve, reuniu políticos e influenciadores conservadores, teve como embaixador o vereador Ticiano Americano, presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, e teve até ligação em vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante a abertura os fundadores do Movimento Guarulhos Conservador citaram as fake News que circularam dias antes do evento, tentando ligar organizadores a partidos de esquerda. “Quem aqui recebeu essas fake news? Vocês estão de parabéns, pois não acreditaram nas mentiras e vieram aqui hoje. O Ticiano precisou gravar um vídeo desmentindo, pois ficamos com receio de que os ataques pudessem atrapalhar o evento”, afirmou Lucas Rosário, um dos criadores do MGC.

Segundo o influenciador Fernando Lisboa, do Vlog do Lisboa, o presidente da Câmara foi a única pessoa que aceitou ajudar na realização do evento. “Eu tenho muita gratidão por você, Ticiano. Desde o início você disse: ‘não quero envolvimento político, se for para defender os valores conservadores, sem vínculo partidário, eu vou somar com vocês'”, disse Lisboa.

Minutos antes, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma ligação em vídeo para Lisboa. “Um abraço a Guarulhos. Eu estou devendo uma visita para vocês. E parabéns pelo evento. Nós estamos em um momento difícil, mas Deus é brasileiro e o Brasil voltará a ter dias melhores em um futuro não muito distante. Vamos nos preparar para as eleições do ano que vem. Guarulhos tem o segundo maior colégio eleitoral de São Paulo. Vamos em frente. Acreditar e lutar pelo que defendemos: Deus, Pátria, família e liberdade”, discursou Bolsonaro, sob aplausos e gritos de “mito” dos presentes.

Antes do início dos debates, o advogado Marcos Lisboa também agradeceu o apoio do vereador Ticiano Americano e afirmou que o Congresso Guarulhos Conservador era apartidário. “O evento não é contra um partido ou a favor de um governo. É para compartilhamento de conhecimento. A direita não está dividida. Nós temos um líder apenas, e ele falou conosco há pouco pelo telefone. Eu moro aqui há 50 anos. E Guarulhos não é terra de ninguém”, completou.

Deputados, jornalistas e influenciadores de renome

Os debates da noite foram abertos com Marco Antonio, Adrilles Jorge e Diogo Forjaz. Eles falaram sobre “Liberdade de Expressão” e defenderam três temas: a CPI da Toga, em Brasília, o “não” à indicação de Flávio Dino ao STF e o processo de impeachment de Alexandre de Moraes.

Na sequência, os influenciadores Felipe Bolsonaro, Rafael Satie, Pablo Almeida e Nelson Júnior falaram sobre “Guerra Ideológica”, destacando que por muito tempo a direita silenciava sobre assuntos de política por estarem na igreja, mas que o tempo mostrou ser necessária essa discussão. Segundo eles, religião e política se discutem sim, caso contrário os falsos profetas seguiram pregando e os ladrões continuarão governando.

Com o tema “Isso não é inclusão, é imposição”, os influenciadores Fernando Holiday (vereador na Capital), Lucas Pavanato, Eduarda Campopiano e Jessica Rosário trouxeram visões sobre racismo, feminismo, homofobia e os processos que a esquerda usa para vitimizar os indivíduos que eles dizem proteger.

Os deputados Ricardo Salles, federal, e Thiago Manzoni, distrital, também falaram no evento. Ex-ministro de Bolsonaro, Salles disse que ainda luta para ser pré-candidato a prefeito na Capital. “Pegamos um país destruído após 22 anos de governos de esquerda. Foram quatro anos de reconstrução, mesmo em meio a uma pandemia e com uma guerra na Europa. Deixamos um legado de austeridade e moralidade na administração pública. Mas eles voltaram e já estão destruindo tudo de novo”, lamentou.

“O Movimento Conservador não pode prescindir de ter representação em Guarulhos. Guarulhos precisa ser vitrine para os conservadores de todo o Brasil”, completou o deputado.