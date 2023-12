Pré-candidatura de Americano à prefeitura recebe apoio de quatro partidos

Quatro partidos anunciaram apoio a pré-candidatura de Edmilson Americano à Prefeitura de Guarulhos. Em evento realizado na noite desta terça-feira (05), na Taberna Maia, o Mobiliza, Cidadania, Agir e PRTB declararam que apoiam o nome do atual secretário de Governo ao Paço Municipal.

“A nossa finalidade é dizer que o Mobiliza está com você aqui na cidade. Teremos vários candidatos, mas o mais preparado é você”, disse José Oliveira, presidente do Mobiliza.

Já André Alves, presidente do Cidadania, destacou que a cidade precisa de pessoas com o preparo que o Americano tem. “Apoio o nosso pré-candidato Americano. Guarulhos precisa de homens de Deus, pessoas que vão lutar por uma cidade que vem a cada dia crescendo na velocidade que a nossa”, destacou.

Já o vereador Jorginho Mota, do Agir, afirmou que houve uma mudança na atual gestão após Americano assumir a Secretaria de Governo. “Você soube unir todo num único propósito que é a cidade de Guarulhos. Te acompanho há muito tempo e você é um cara de palavra que não deixou e não deixa mácula na política e por isso que nós vereadores estamos aqui hoje, porque confiamos no seu trabalho”, disse.

“Declaro que vamos apoiar o Americano porque conheço ele como pessoa além de político, já que cresci no bairro que ele mora, então pode contar com a gente do PRTB”, afirmou Diego Vilani, presidente da sigla.

Em seu discurso, Americano agradeceu o apoio. “Ter vocês ao nosso lado aumenta a nossa responsabilidade e, não tenham dúvida, que eu vou honrar o apoio de cada um de vocês que têm um compromisso com a cidade. Vocês estão mostrando lado e isso precisa ser reconhecido. Nosso maior compromisso é com a cidade e a continuidade da reconstrução de Guarulhos”, disse.

Ele destacou, ainda, as grandes ações do governo Guti como o fim do rodízio de água, ampliação do tratamento de esgotos, a obra de macrodrenagem no Baquirivu, a gestão para implantar as linhas do Metrô no município, entre outras. “Se hoje estamos aqui é para dar continuidade do governo Guti. Nós unidos jamais vamos deixar Guarulhos voltar para trás, a cidade vai continuar sendo reconstruída e crescendo”, ressaltou.

Americano recebe apoio dos vereadores

Além dos partidos, Americano recebeu o apoio dos vereadores da Câmara Municipal. “Sou suspeito para falar porque além de estar com você na política estou na vida pessoal, na família. O que depender do presidente da Câmara e do genro, farei todo o possível e o impossível para a gente conquistar degraus maiores no ano que vem, como pré-candidato agora, mas se Deus quiser como candidato e se Ele permitir eleito prefeito de Guarulhos”, disse o presidente da Câmara, Ticiano Americano (Cidadania).

“O Americano é a continuidade do governo Guti”, destacou Geraldo Celestino (Mobiliza).

“Americano eu não estarei com você, eu já estou com você. Minha equipe e eu já estamos levando o seu nome como pré-candidato a prefeito em toda a nossa região e, se Deus quiser, você será o nosso prefeito”, disse Welliton Bezerra (PRTB).

“Estou no projeto do prefeito Guti e, por respeita-lo sei que o Americano é o nome que dará continuidade. Sei que você é o homem de confiança do prefeito e quero que continue Guarulhos do jeito que está para melhor e que de jeito nenhum volte para o 13. A melhor maneira para combater o 13 é dar continuidade ao trabalho do prefeito Guti”, disse o Dr. Alexandre Dentista.

Presente no evento, o secretário de Justiça, Airton Trevisan, destacou o trabalho do Americano enquanto secretário de Governo. “Sou o secretário com mais tempo a frente de uma pasta no governo Guti e acompanhei desde o começo todas as dificuldades, vi todo o trabalho e dedicação do prefeito para que a gente pudesse chegar num governo melhor. É inegável que quando o Americano assumiu a Secretaria de Governo nós tivemos uma nova dinâmica. Você trabalha muito, se dedica muito, conhece a cidade e eu tenho certeza que a gente só tem a ganhar se ele for nosso candidato no ano que vem e com certeza se for nós vamos vencer esta eleição”, destacou.