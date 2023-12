Sábado é dia de Virada Inclusiva no CEU Continental

A Prefeitura de Guarulhos promoverá a Virada Inclusiva neste sábado (9), das 9h às 13h, no CEU Continental. Com o tema “Vozes Unidas, Direitos Iguais”, o evento gratuito terá programação extensa acessível com apresentações musicais, coral inclusivo, atividades de recreação e lazer, estande de mães atípicas empreendedoras e a presença do Papai Noel.



A Virada Inclusiva visa a incentivar a participação conjunta de pessoas de todas as idades com e sem deficiência em atividades inclusivas por meio de uma rede de parceiros e colaboradores voluntários de diversos setores. Ela é um programa da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, coordenado no município pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI), integrante da Secretaria de Direitos Humanos, e que contará com a participação de diversas pastas municipais.



Durante a ação o público irá conhecer os serviços da SAI disponibilizados a pessoas com deficiência, como o atendimento para o Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e o Cartão Acessível para uso do transporte público, o projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social e palestras do projeto Vivência – Conhecer para Acolher.



Serviço

O CEU Continental fica na rua Alzimar Vargas Batista, 284, Parque Continental II.

- PUBLICIDADE -