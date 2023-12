Samu Guarulhos promove ação de educação para 200 crianças em escola no Gopoúva

Nesta segunda-feira (4) o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Guarulhos promoveu uma ação de sensibilização e demonstração de primeiros socorros para cerca de 200 alunos da EPG Heraldo Evans, no Gopoúva, divididos em duas turmas. A atividade faz parte da programação especial da Secretaria da Saúde para as comemorações do aniversário da cidade. O objetivo foi integrar o Samu à comunidade.



Funcionários do serviço falaram com alunos e professores sobre a importância da conscientização e de ligar para o telefone 192 somente em casos de urgência para não sobrecarregar o serviço, que encontra dificuldades devido ao grande número de trotes.



É necessária uma adaptação na linguagem para conversar com as crianças de forma clara, objetiva e lúdica. “Sempre explicamos que se alguém cair no chão, como o vovô, a vovó, a mamãe ou o papai, não se deve tocar neles. Orientamos a criança a ligar para o 192 e também procurar um adulto para ajudá-las”, explicou Anderson Alves Ferreira, coordenador-geral do Samu Guarulhos.

Ele conta que as crianças participam bastante, perguntam aos profissionais se não têm medo de sangue e relatam histórias sobre já terem visto amigos ou familiares desmaiarem. Na ocasião os alunos também participaram de uma simulação de primeiros socorros. “Elas ajudam a transportar um dos amigos para que vivenciem o que podem e o que não podem fazer em caso de urgência”, afirma.

A equipe também aproveitou para falar sobre a importância dos pais darem espaço no trânsito para que as ambulâncias possam passar livremente, facilitando o socorro e ajudando a salvar vidas.

Nesta quarta-feira (6) haverá uma demonstração de primeiros socorros com a presença do Núcleo de Educação Permanente do Samu no CEU Bonsucesso.

Já na quinta-feira (7) haverá um simulado de atendimento do Samu no calçadão da rua Dom Pedro II, às 11h30.