Brinquedos mantêm pets ativos, saudáveis e sem estresse

Brincar faz bem à saúde dos pets. Além da diversão, os brinquedos estimulam as atividades cerebrais e mantêm os bichinhos de estimação ativos, saudáveis e felizes. Eles são importantes para o bem-estar do cachorro e ajudam a combater o ócio e a ansiedade que ele sente quando fica sozinho em casa, e providenciam conforto quando ele estiver se sentindo nervoso. O brinquedo para cachorro pode até mesmo ajudar o animal a não desenvolver problemas de comportamento em alguns casos.

Ao contrário dos gatos, que podem querer escolher demais seus brinquedos, os cachorros estarão muito contentes em brincar com qualquer objeto que eles conseguirem colocar em suas patas.

Dentre os cuidados necessários para a escolha do brinquedo do seu pet está a segurança. Muitos fatores contribuem a segurança ou perigo de um brinquedo, e muitos deles dependem do tamanho do seu cachorro, nível de atividade e preferências.

Para isso é preciso comprar brinquedos do tamanho apropriado para o cachorro. Brinquedos que são muito pequenos podem ser facilmente engolidos ou ficarem presos na garganta do pet. Supervisione também as brincadeiras do cachorro com brinquedos que fazem barulho: ele pode sentir que precisa encontrar e destruir a fonte do barulho, o que quer dizer que ele poderia ingerir alguma parte do brinquedo se não estiver sendo assistido de perto por alguém.

Tipos de brinquedos:

1. Interativos: São aqueles com buraquinhos para colocar petiscos ou bolinhas de ração. Quando o pet brinca, os petiscos são liberados. Estimulam o raciocínio, além de distrair e aliviar o estresse e a ansiedade dos que ficam muito tempo sozinhos. Mas é preciso ter cuidado para não exagerar na dose de ração e petiscos, para manter a dieta em dia;

2. Caça: Para os gatos, o ideal são aqueles que simulam a “caça”, com barulho, para correr atrás, brigar e ficar mordiscando;

3. Esconde-esconde: Esconder os brinquedos pela casa para que os pets os encontrem estimula as atividades cerebrais e deixa a brincadeira mais interessante;

4. Gastar energia: Frisbee e bolinha são ótimos para fazer exercícios e ajudar a gastar energia, principalmente para as raças mais ativas. Eles estimulam o pet a correr atrás e a devolver ao tutor;

5. Saúde bucal: Com corda, nylon ou borracha, existem brinquedos produzidos para auxiliar na limpeza dos dentes, ao mesmo tempo que satisfazem a necessidade de mastigação e distraem os pets. O ato de mastigar também alivia o estresse, mas não substitui a escovação diária.