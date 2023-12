Geladeiroteca da EPG Celso Furtado oferece alimento para as ideias

Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Nos anos 1980, na letra da música Comida, os roqueiros dos Titãs questionavam sobre a existência de uma espécie de fome que vai muito além daquilo que se coloca no prato, alimento para as ideias que pode ser encontrado, principalmente, nos livros.

Na EPG Celso Furtado, em Bonsucesso, uma simples geladeira assumiu uma função muito diferente daquela de armazenar e evitar que os alimentos estraguem. A Geladeiroteca, projeto idealizado pelos professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para incentivar a leitura dos alunos do Ensino Fundamental e da EJA, guarda acervo de livros disponível permanentemente aos estudantes.

A inauguração da Geladeiroteca, que aconteceu no último dia 24 durante o sarau Poesia de Todos, contou com a participação dos alunos da EJA. “A avaliação do projeto será feita por meio da observação do uso das geladeiras pela comunidade escolar”, explica Karla Bianca da Silva, coordenadora pedagógica da EPG Celso Furtado.

Sobre geladeiras e alimentos

E se uma única geladeira em casa costuma representar grande consumo de energia, nas duas Geladeirotecas da EPG Celso Furtado quem gasta energia são os alunos, já que são eles quem estão diretamente envolvidos com novas histórias, descobertas e aprendizagens, alimentados com diversos gêneros textuais e temáticas que respeitam as faixas etárias.

“As geladeiras ficarão disponíveis na unidade escolar, qualquer pessoa poderá trazer ou retirar um livro da geladeira e levá-lo para ler. Ao terminar a leitura o livro poderá ser devolvido à geladeira ou doado para outra pessoa”, explica Karla.

E para que ambas as geladeiras nunca fiquem vazias os profissionais da escola e da comunidade têm se empenhado para doar livros e mobilizar outras pessoas interessadas em doar ou, quem sabe, tomar algum de empréstimo.