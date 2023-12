Hospital veterinário móvel atende no calçadão da rua Dom Pedro II neste sábado

Neste sábado (9), das 10h às 18h, o projeto Arca do Chico estará no calçadão da rua Dom Pedro II (altura do nº 200), no Centro, para prestar atendimento veterinário gratuito a cães, gatos, aves, roedores e répteis. Serão distribuídas 50 senhas, por ordem de chegada. Os tutores deverão apresentar documento pessoal com foto.

Poderão ser realizados testes para a detecção de verminoses, ectoparasitas, carrapatos, otite e doenças de pele. Também serão realizados exames de sangue e distribuição gratuita de medicamentos. O atendimento será feito por uma equipe de três veterinários.

Idealizado pelo apresentador e biólogo Richard Rasmussem, o projeto Arca do Chico é um hospital veterinário montado em um ônibus adaptado. O equipamento conta com estrutura completa de atendimento clínico e realização de exames.

Com o nome escolhido em homenagem ao santo protetor dos animais, São Francisco de Assis, a arca leva atendimento gratuito a animais em diversos locais, priorizando as comunidades carentes.

O projeto tem como médico-veterinário responsável Fábio Solano Pereira Júnior, pós-graduado em clínica e cirurgia, membro da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários e da Associação dos Médicos Veterinários do Interior Paulista.