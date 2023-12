Moradores fazem festa de aniversário para buraco

RIR PARA NÃO CHORAR: Com a intenção de chamar atenção da prefeitura da cidade, moradores se juntaram e fizeram uma festa em comemoração para um buraco, com direito a bolo e músicas. Segundo eles, a o buraco abriu em 5 dezembro de 2022 em decorrência de chuvas, com uma altura de 156 km.



No vídeo gravado é possível vê-los cantando parabéns próximo da cratera. Em nota a Secretaria do Estado de Infraestrutura diz que se todo o processo burocrático correr sem intercorrências, os trabalhos devem iniciar no primeiro trimestre de 2024. O valor orçado é de R$ 24,1 milhões.



A situação ocorreu em Doutor Pedrinho, no Vale do Itajaí em Santa Catarina

