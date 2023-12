Shopping Bonsucesso terá funcionamento diferenciado no final do ano

Para atender o público de maneira completa, o Shopping Bonsucesso alterou seu horário de funcionamento no final do ano para que todos possam aproveitar as ações de Natal e comprar os presentes. Nos dias 15, 16, 18 a 23 de dezembro, a Praça de Alimentação e as lojas funcionam das 9h às 23h. No domingo, dia 17, o empreendimento funcionará das 9h às 22h.

Na véspera de Natal, dia 24, e no dia 31 de dezembro, o empreendimento funciona das 9h às 18h.

Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro de 2024, o funcionamento é opcional. A Praça de Alimentação pode funcionar das 12h às 22h e as lojas das 14h às 20h.

Nos dias 26 a 30 de dezembro, o horário de funcionamento é normal, das 10h às 22h.