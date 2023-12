Homem rouba celular e faz live no Instagram da vítima após o crime

Um homem abriu as redes sociais de uma mulher e fez uma transmissão ao vivo no Instagram logo após de roubá-la. A vítima estava próxima à entrada de um estacionamento quando o ladrão passou de bicicleta no local e arrancou o celular da mão dela. Na live, o homem cantou e debochou da situação, o que fez com que algumas pessoas que seguiam a mulher desconfiassem e começassem a gravar a tela.



A vitima conta que quando chegou em casa foi surpreendida com a notícia de que o homem havia feito a transmissão em seu celular e que deseja que ele seja pego e não cause mais esse tipo de situação. O caso ocorreu em frente ao Shopping Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

