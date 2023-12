Shows do aniversário de Guarulhos recebem público de mais de 50 mil pessoas

A grande festa de celebração dos 463 anos de Guarulhos juntou cerca de 52 mil espectadores no Parque Linear Transguarulhense, em evento musical que ocorreu em clima animado e harmônico, sem o registro de ocorrências. O prefeito Guti participou em todos os dias e ficou muito feliz pelo sucesso dessa realização.

Na sexta-feira (8) cerca de 32 mil pessoas, segundo Polícia Militar, estiveram no local para apreciar a apresentação da Orquestra GRU Sinfônica, que abriu a série de espetáculos, seguida por Rick, DJ Cris no Beat, Mamonas Assassinas, Turma do Pagode, Banda Ira! e Gustavo Mioto.

Já neste domingo (10) nem mesmo a chuva diminuiu a empolgação de 20 mil cidadãos que foram ao parque para curtir os shows de Kevin Tinti, Um Toque a Mais, Gaviões da Fiel, Doce Encontro, DJ Maju Santana e as atrações especiais de encerramento, como Thaeme e Thiago e Luan Pereira. A estimativa de público também é da PM.

Bosque Maia

Paralelamente aos shows, as atrações comemorativas do aniversário da cidade e do final de ano continuam atraindo em média 15 mil pessoas diariamente ao Bosque Maia, onde, além da decoração natalina, estão instaladas uma roda-gigante e diversas atrações de um parque de diversões.

Já a pista de patinação que funciona no bosque tem atendido cerca de 1.200 crianças diariamente. Para utilizá-la é necessário fazer agendamento com um dia de antecedência no local ou pelo link xdin.link/NatalGuarulhos. O horário de funcionamento é de terça-feira a domingo, das 16h às 22h, e o agendamento dá direito a 15 minutos de patinação.