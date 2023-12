Socorro: de avião, carro, ônibus, moto ou bike é sempre uma viagem inesquecível

O meio de locomoção é decisivo para definir o planejamento da viagem a dois ou em grupo e garantir que ela seja inesquecível. De avião, carro, ônibus, motocicle ou bicicleta, cada um deles proporcionará divertidas experiências na Estância Hidromineral de Socorro – cidade localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em atividades de aventura e ecoturismo.

De acordo com o IBGE, o município tem 449,2 Km² de cidade turística, onde há diversão para todas as idades. São mais de 30 atividades de aventura, ecoturismo e turismo rural e diversas opções de hospedagens, gastronomia com influências da colonização italiana da região e do sul do estado de Minas Gerais e compras em lojas de fábrica de malharias: tudo em um só destino. Quem decide se a viagem será para curtir muito, para relaxar ou os dois será o turista.

De fácil acesso, o município em meio a Serra da Mantiqueira faz divisa com Águas de Lindóia (SP), Lindóia (SP), Monte Alegre do Sul (SP), Pedra Bela (SP), Pinhalzinho (SP), Serra Negra (SP), Bueno Brandão (MG), Monte Sião (MG), Munhoz (MG) e Toledo (MG). Os aventureiros moradores destas cidades ao redor têm em Socorro uma excelente oportunidade de viagem de bicicleta e aproveitar as belezas naturais do caminho. Mas, levar a bike no carro, por exemplo, para passeios mais curtos também é uma opção.

De carro ou moto, quatro boas estradas dão acesso a Socorro, a dica é ir por uma e voltar por outra para apreciar novas paisagens e ter diferentes experiências pelo caminho. Saindo de São Paulo, são duas alternativas: ir pela rodovia Fernão Dias até Bragança Paulista e seguir pela rodovia Capitão Barduíno ou pela Anhanguera ou Bandeirantes até Jundiaí, (trevo de Itu) e seguir para Itatiba, Bragança Paulista e Socorro. De Campinas, também são duas: indo para Itatiba, Bragança Paulista e Socorro ou seguir sentido Mogi Mirim, Itapira, Lindóia e Socorro. Quem vai do Rio de Janeiro, o caminho é Via Dutra até Jacareí, depois rodovia D. Pedro I até Atibaia, de lá rodovia Fernão Dias até Bragança Paulista, e segue rodovia Capitão Barduíno até Socorro. São apenas 135km de São Paulo, 114km de Campinas e 495 km do Rio de Janeiro.

Quem for viajar de ônibus, a parada é no Terminal Rodoviário de Socorro, onde atuam duas viações: Bragança e Fênix. Os principais destinos são as cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Arcadas, Atibaia, Campinas, Jaguariúna, Lindoia, Monte Sião, Pedreira, Pinhalzinho, São Paulo e Serra Negra. A estrutura da rodoviária tem cerca de mil metros quadrados de área construída e dispõe de um balcão de informações e venda de bilhetes e lanchonete. Existe um ponto de táxi em frente para facilitar a locomoção até a hospedagem ou também é possível pedir um carro do aplicativo local Mov Brasil.

Para ir de avião, o aeroporto mais próximo é o de Viracopos, em Campinas, distante cerca de 66km, e alugar um carro ou ir de ônibus até a “cidade aventura”. Outra opção é o aeródromo de Socorro com homologação regularizada junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) – apto a receber aviões particulares e de pequeno porte.

“Seja qual for a forma de transporte o trade turístico está preparado para bem receber. Temos várias opções de lazer e entretenimento. Aliás, sugiro mais de uma viagem para conseguir explorar os encantos da cidade”, afirma Eduardo Bovi, presidente da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR). “Um passeio a pé pelo centro histórico, que abriga patrimônios históricos e culturais, é enriquecedor; quem for com moto de trilha, são mais de 1300Km de caminhos rurais para curtir e de carro fica bem fácil se encantar com a paisagem da região vista do Mirante do Cristo, que inclusive é o centro oficial de informações para os turistas e onde se pode pegar o mapa da cidade”, exemplifica Bovi.

Onde ficar, onde comer, o que fazer

Sugestões de hospedagens para todos os bolsos Alpes Fazenda Hotel; Camping Boaretto – Parque Vale das Pedras; Camping Park dos Lagos; Camping Valle das Águas; Chácara São Miguel; Chalé Casa da Árvore; Chalés Santa Catarina; Ellementares Guest House; Grínberg´s Village Hotel; Hotel fazenda 7 Belo; Hotel Casa Alfredo; Hotel fazenda Campos dos Sonhos; Hotel fazenda Colina dos Sonhos; Hotel fazenda Floresta do Lago, Hotel fazenda Parque Dos Sonhos; Hotel fazenda Portal do Sol; Hotel fazenda Village Montana; Hotel Recanto da Cachoeira; Pousada A Mata que Canta; Pousada Caruaru, Pousada Encantos de Socorro; Pousada Gruta do Anjo; Pousada Igarapé; Pousada Mirante dos Adelphos; Pousada Pompéia; Pousada Recanto do Amanhecer, Pousada Sons do Silêncio e Pousada Vale das Orquídeas.

Oferecem atividades de aventura do Bartali Bike, Camptraining; Charle 0 – Gestão e Locação Aeronáutica, Mega Park Passeios Turísticos, Mundaka Aventura, Ora Road, Parque Monjolinho, PróximAventura Canoar, Ronaventura e UP Balonismo.

Para conhecer um pouco mais a gastronomia da região, vale curtir a Cachaçaria Santo Mé, Centro de Lazer Pitauá, Cervejaria Quinta do Malte, Churras Steak House, Lago Bistrô & Lounge, La Rivièri Bistrô, Lion Bar & Restaurante, Morena da Fronteira, Pedra Bela Vista, Pesqueiro Nenê Oliani, Rancho Pompéia; Ristorante D´ Napoli; Rock Rider Bar, Sabores do Currupira, Saint Sunset Bar, Sal e Pimenta, Tradição do Campo e Trilha Café.

Locais e produtos para as compras: Alambique Pioneira, Ateliê Luka Brasil, Ateliê Terra e Arte, Cachaça do Lobo, Café Lobo do Serrote, Circuito de Malhas Outlet, Cores de Chá, Empório Mineirinha, Empório Nono Alpi, Empório São Luiz, Espaço do Artesanato, Fazenda 7 Senhoras, Feira Permanente de Malhas, loja premium Ecobier, Quiosque Caipira e Shopping Moda de Fábrica.

Mais informações sobre hospedagens, gastronomia e lazer no site oficial do turismo de Socorro: www.socorro.tur.br

Descubra Socorro: Estância Hidromineral de Socorro é o portal de entrada do Circuito das Águas Paulista, composto por nove municípios. Já é referência nacional em turismo de aventura e turismo acessível e se dedica para se tornar também um destino sustentável e pet friendly. Para isso, diversas ações de conscientização são criadas e envolvem moradores, empresários e turistas. Gastronomia variada, lazer para toda família e a melhor experiência em atividades culturais e passeios cercados pelas belezas naturais da Serra da Mantiqueira. Visitas guiadas ou autoguiadas em mais de 1300km de caminhos rurais disponíveis ao público. Em 2021, a “cidade aventura” – com mais de 20 atividades de aventura e ecoturismo – recebeu o selo Safe Travels (viagens seguras) concedido pela World Travel & Tourism Council (WTTC). Além de ser finalista nas categorias Aventura e Ecoturismo, foi vencedora no Top Destino Social, no prêmio Top Destinos Turísticos. E ainda, Socorro passou a ser a primeira cidade brasileira qualificada como membro da rede Cittaslow, uma associação internacional de localidades “onde viver é bom”.