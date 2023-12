Alfândega da Receita Federal em Guarulhos, em operação conjunta com órgãos participantes da GLO, apreende cerca de 40 kg de skunk

No dia 12 de dezembro, uma operação no âmbito da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), envolvendo a Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil e Força Aérea Brasileira, foi concluída com êxito no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Durante a operação, foram selecionados alguns voos para inspeção de bagagens com aparelho de raios-x e cães farejadores da Receita Federal e da FAB. Na fiscalização, foram detectadas, em um voo proveniente de Manaus, duas malas com skunk e, em um outro voo com a mesma origem, outra bagagem contendo a droga. Ao todo, foram apreendidos 27 tijolos com peso bruto aproximados de 40 kg de skunk.

As três passageiras envolvidas foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil do Aeroporto de Guarulhos para as providências legais.

A Receita Federal e os demais órgãos de segurança reiteram o compromisso em combater o tráfico de drogas, garantindo a segurança e a ordem nos aeroportos e fronteiras do País.