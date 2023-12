‘Round 6: O Desafio’: como se inscrever no reality show da Netflix?

O reality show Round 6: O Desafio, inspirado na série sul-coreana Round 6, da Netflix, estreou a primeira edição neste ano. Com 456 jogadores do mundo inteiro, o seriado abriu as inscrições para a próxima temporada, sendo possível se inscrever para disputar o prêmio de US$ 4,56 milhões.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 21 anos, passaporte para demais países e estar disponível durante quatro semanas para gravação. Antigos trabalhadores e parentes de funcionários da produtora All3 Media Group não podem participar.

Passo a passo

Para se inscrever, é necessário acessar ao site Squid Game Casting e, caso você não seja dos Estados Unidos ou Reino Unido, clicar em “elenco global” no topo da tela.

Depois, você precisa ler e concordar com os termos de uso e com a declaração de privacidade e verificar os requisitos da inscrição. É necessário informar se tem passaporte, parentesco com algum funcionário ou se já trabalhou na produtora. O usuário também precisa preencher um formulário com os seus dados pessoais.

Ao final, é necessário enviar um vídeo de até um minuto se apresentando, contando por que quer participar do reality show e o que faria com o prêmio de US$ 4,56 milhões se ganhasse.

O vídeo de 1 minuto deve ser gravado sem filtros, em inglês, no modo paisagem e em um local tranquilo e iluminado. O arquivo pode ser enviado por link ou anexado ao formulário de inscrição

Para finalizar, o candidato deve enviar duas (ou mais) fotos de rosto e corpo inteiro – sem chapéu ou óculos. Os arquivos devem estar em formato JPG, GIF ou PNG e não exceder 5 MB de tamanho.