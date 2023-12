Virada Inclusiva em Guarulhos mobiliza 280 pessoas no CEU Continental

Um público de 280 pessoas participou no último sábado (9) da Virada Inclusiva “Vozes Unidas, Direitos Iguais” no CEU Continental. Coordenada pela Prefeitura de Guarulhos por meio da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI), a ação teve como objetivo incentivar a participação conjunta de pessoas de todas as idades com e sem deficiência em atividades inclusivas culturais, esportivas e de lazer, todas gratuitas.

“Esta é uma iniciativa importante para a promoção da inclusão de pessoas com deficiência na nossa cidade. As atividades são acessíveis e possibilitam que todos participem e se divirtam juntos”, destacou o prefeito Guti, que visitou o local e parabenizou todos os envolvidos pelo trabalho.

O secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum, avaliou positivamente o evento. “A Virada Inclusiva foi um sucesso e mostrou que a sociedade está caminhando na direção certa. No entanto, ainda há muito a ser feito para garantir a inclusão de todas as pessoas. Precisamos continuar trabalhando para criar uma sociedade mais justa e igualitária, em que todas as pessoas tenham oportunidades iguais, independentemente de suas diferenças”, afirmou Mazloum.

Para a subsecretária Mayara Maia, o evento exaltou e promoveu a diversidade. “A Virada celebra a diversidade, mas também coloca as pessoas com deficiência como protagonistas, promovendo uma inclusão genuína. Ao unir pessoas com e sem deficiência construímos uma sociedade mais rica em diversidade, que valoriza as contribuições de todos. A ação é um passo significativo em direção a um futuro mais acessível e inclusivo para todos”, afirmou a gestora.

O evento contou com as presenças da secretária executiva dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo de São Paulo, Claudia Carletto, e do vereador Jorginho Mota, entre outras autoridades. Participaram também assistidos pelo Núcleo Batuíra.

Programação

Ao longo de quatro horas as pessoas puderam assistir a diversas apresentações musicais, como a Banda do Silêncio e o coral Vozes que Encantam, formado por usuários da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão e regido pelo maestro Fábio Bonvenuto. Já a dança dos irmãos Kalel, Isabela e Mariana, ao som da música Olha a Onda, animou a plateia no anfiteatro. Um dos momentos mais aguardados pelas crianças foi a chegada do Papai Noel, que distribuiu doces e presentes.

Dança do ventre com Thaynara da Conceição, números circenses do grupo Marambio e personagens oficiais da Turma da Mônica completaram a programação cultural, que foi regada a pipoca e algodão-doce gratuitos.

As mães atípicas empreendedoras puderam apresentar e expor seus produtos e serviços em estandes para conhecimento da população e cortes de cabelo foram disponibilizados pela turma da barbearia da escola Embelleze. Foi também uma oportunidade para as pessoas adquirirem a Carteira de Identificação de Pessoas com Transtorno do Espectro (Ciptea), confeccionada pela equipe da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, que integra a Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos.

Diversos setores da administração municipal participaram da ação. Cães do Canil da GCM interagiram com os presentes, que puderam tirar fotos com os animais. Mudas de plantas nativas foram distribuídas pela Secretaria de Meio Ambiente e a Pasta da Saúde ofereceu orientações e serviços como aferição de pressão, teste de glicemia e vacinas. Por sua vez, a FIG-Unimesp disponibilizou orientação jurídica.

A ação contou ainda com o trabalho da Central do Voluntariado de Guarulhos, ligada à Subsecretaria da Juventude, e com o apoio das secretarias de Educação, que cedeu o espaço, e de Transportes e Mobilidade Urbana na organização do trânsito do entorno.