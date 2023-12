Academia Guarulhense de Letras lança nova edição de sua revista

A Academia Guarulhense de Letras promove nesta quarta-feira (13), a partir das 18h30, evento literomusical para lançamento da Revista da AGL número 25.

Será no anfiteatro Pedro Dias Gonçalves da Biblioteca Municipal Pedro Dias Gonçalves, rua João Gonçalves, 439, Centro.

A cada ano, a entidade lança uma edição da Revista da Academia Guarulhense de Letras, contendo artigos, poemas e crônicas de diversos escritores da cidade, cada um em sua forma de expressar-se.

O evento contará com várias apresentações musicais de alunos do Conservatório Musical de Guarulhos e do Conservatório Municipal de Guarulhos. A Orquestra de Violeiros Coração da Viola, ganhadora da Medalha do Mérito Cultural João Ranali, será uma das atrações. Membros da Academia declamarão poemas de própria autoria.

A participação é aberta a todos os interessados. Quem comparecer será agraciado com um exemplar da Revista da Academia Guarulhense de Letras.