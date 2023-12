Influencer movimenta a internet ao dar truques para evitar arrastão no Rio de Janeiro

O influenciador Thiago Alcântara Break movimentou as redes sociais ao ensinar aos turistas do país a como se livrar e cuidar dos objetos para evitar arrastão no Rio de Janeiro. No vídeo viralizado na rede do TikTok ele dá em torno de quatro dicas de forma humorada.



Entre elas, a ideia de colocar os pertences dentro de um buraco na areia e marcar de alguma forma para não esquecer da onde deixou suas coisas. Ele indica também que na hora do arrastão as pessoas corram para o mar ou para o calçadão. Já para os motociclistas ele indica o uso de cadeado nas rodas e para os pedestres, evitar o uso de celular na orla.

