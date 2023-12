Prefeitura entrega seis novas creches e garante ensino integral para mais 1.300 crianças

No decorrer desta semana a Prefeitura de Guarulhos entrega mais seis novas unidades escolares, que passam a integrar a rede credenciada de creches do município. Ao todo as novas unidades, que estão localizadas no Parque Jurema, no Parque Alvorada, no Parque Mikail, no Jardim São João e na Cidade Seródio, vão atender mais de 1.300 crianças de zero a três anos em período integral.

As novas unidades possuem espaço adequado, com salas para repouso das crianças, áreas para a realização de atividades pedagógicas, convívio e refeições, entre outros espaços físicos que incluem mobiliário e equipamentos que obedecem a uma série de normas de segurança.

Desde 2017 a gestão do prefeito Guti já entregou 21 escolas da rede própria, além de quatro Centros de Educação Unificados (CEUs), e credenciou 53 instituições parceiras, atendendo aproximadamente 20 mil alunos em período integral.

De acordo com Guti, o aumento significativo do número de escolas e a ampliação do tempo de permanência nas unidades para os alunos ressaltam o compromisso da administração com a educação pública. “Contar com a parceria de instituições que possam assumir a responsabilidade de oferecer educação com o mesmo padrão oferecido nas escolas da rede municipal é a prioridade da nossa administração. A mesma qualidade de ensino, alimentação, sem distinção alguma, tudo isso objetiva atender o maior número de alunos o mais rápido possível”, disse o prefeito.

Vale ressaltar que, quando a atual gestão assumiu a administração pública em 2017, a cidade contava apenas 600 crianças no período integral, por ordem judicial. O objetivo é elevar o número atual de atendimento ainda mais, ação que, somada a outras como alimentação e uniformes de qualidade e equipamentos tecnológicos, representam formas de garantir mais equidade às crianças da cidade.

Para o secretário de Educação, Alex Viterale, a expansão do número de escolas de tempo integral evidencia ainda mais o comprometimento da Prefeitura com o acompanhamento das escolas da rede credenciada. “O ensino integral agora faz parte efetivamente da nossa rede, alto padrão de atendimento que supre uma necessidade dos alunos e das famílias da cidade com atividades complementares que contribuem para o desenvolvimento intelectual e social das crianças”, pontuou.

As instituições parceiras da Prefeitura são supervisionadas pela Secretaria de Educação, acompanhadas e direcionadas seguindo diretrizes administrativas e pedagógicas em cumprimento ao currículo municipal. Além disso, atendem aos parâmetros nacionais de infraestrutura do Ministério da Educação, com as adaptações necessárias dos espaços para o atendimento de crianças da Educação Infantil.

Além da unidade no Parque Jurema, o Instituto Ação Social Força e Vida, e as duas unidades no Parque Alvorada, o Instituto Social Projetar e Associação Beneficente Parque Jurema, entregues nesta quarta-feira (13), até o final desta semana a Prefeitura de Guarulhos entregará mais três novas creches: Dias e Martins, localizada no Parque Mikail II, Raios de Sol Brilhante unidade II, no Jardim São João, e Adonai Unidade III, na Cidade Seródio.