Prefeitura lança o Plano Verão 2023-2024 para a prevenção de desastres em Guarulhos

Nesta terça-feira (12), no auditório do Paço Municipal (Jardim Bom Clima), foi lançado o Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil, denominado Plano Verão, para o atendimento a vítimas de desastres naturais e tecnológicos durante a temporada de fortes chuvas em Guarulhos. Com a participação do prefeito Guti, o coordenador de Proteção e Defesa Civil, Waldir Pires, detalhou o documento. Estiveram presentes também representantes da Defesa Civil do Estado de São Paulo, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, além de agentes da Defesa Civil.



Dos 319 km² do município, um total de 6,89 km² (2,16%) abriga 141 áreas que requerem mais atenção da Defesa Civil por estarem localizadas em condições desfavoráveis, como encostas ou margens de córregos. Essa área foi ampliada em relação ao plano anterior devido não só ao crescimento vegetativo da cidade, como também ao maior nível de detalhamento utilizado para a construção do documento atual.



O plano define quatro situações das regiões da cidade: estado de observação, constante e aplicável a todas as regiões; estado de atenção, que indica que problemas podem ocorrer em determinada região; estado de alerta, que exige atuação rápida e desocupação localizada; e estado de alerta máximo, que exige intervenção imediata e desocupação ampla.



O prefeito Guti agradeceu o empenho de todos os envolvidos na elaboração do plano. “Nós estamos apresentando um manual de procedimentos robusto e detalhado, que permite nos anteciparmos aos problemas habituais dessa época. Isso é fundamental para preservarmos vidas e nosso time trabalhou muito bem”.



O coronel Waldir Pires também ressaltou os aspectos positivos do trabalho que vem sendo feito. “Como atualização e aperfeiçoamento dos planos precedentes, o documento deste ano incorpora novos dados colhidos por nossos técnicos, que se deslocaram de casa em casa por centenas de quilômetros e produziram um mapa de risco refinado capaz de indicar não somente regiões suscetíveis, como também as edificações dentro dessas áreas que estão mais sujeitas a patologias da construção. Esse nível de preocupação tem nos permitido enfrentar as situações de alerta há mais de quatro anos sem nenhum registro de vítima fatal”.



O plano integra as secretarias municipais, a Sabesp e o Sistema Integrado de Emergências de Guarulhos e pode ser conhecido na íntegra no link https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1vgBpP5bGNtQAhudtm-IwlcZr3ml5EmS5?usp=sharing&pli=1.



Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil



A coordenadoria lançou uma campanha de doações para o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, que busca aumentar o engajamento da população com contribuições que serão utilizadas para a aquisição de itens necessários para os casos de emergência, tais como colchões e cobertores.

Regida por regulação própria, a destinação dos recursos do fundo é determinada por um conselho composto por diversos membros de atividades de socorro e da sociedade civil, como ressalta Pires. “Além de nossos equipamentos, muitas situações emergenciais requerem gastos adicionais e imediatos. O fundo permite essa agilidade e a exigência de aprovação pelo conselho garante a transparência e a destinação adequada dos recursos. Por isso convidamos todo cidadão ou empresa que quiser se tornar parceiro da Defesa Civil na tarefa de preservar vidas a fazer sua doação, lembrando que toda a sociedade é beneficiada pelo serviço de atendimento a emergências”.



As doações podem ser de qualquer valor e para ajudar basta fazer o depósito na conta abaixo:



Banco do Brasil

Agência 0636-x

Conta 102589-9





- PUBLICIDADE -