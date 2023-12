ANTT cria grupo de trabalho para implantar free flow na Dutra

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou na tarde de ontem sobre a criação de um grupo de trabalho provisório que terá como responsabilidade o planejamento e implantação do projeto de cobranças eletrônicas pelo uso das rodovias, usando o sistema conhecido como Free Flow – passagem livre. A Rodovia Presidente Dutra será o foco do grupo, sendo beneficiado entre os quilômetros 205 e 230.



Eles têm o planejamento para início das atividades no dia 29 de fevereiro do próximo ano e a entrega dos relatório geral com data máxima no dia 31 de março de 2025.

