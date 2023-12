Mulher é presa após tomar o volante de motorista por ele dirigir muito devagar

Uma mulher foi presa após tomar o volante do motorista de aplicativo por alegar que ele dirigia muito devagar para o seu destino. Neusha Afkami teria pedido a corrida pelo aplicativo para ir do seu hotel até o aeroporto da cidade, mas durante o trajeto se queixou da lentidão do motorista, que percebeu o seu descontentamento.



Neusha jogou o celular do homem pela janela fazendo-o para no local para recuperar o aparelho, mas na saída do veículo, ela assumiu o volante e saiu deixando o dono para trás. Ela ainda gritou para o homem aonde deixaria o seu carro.



Ela chegou a tempo da sua viagem e ainda aproveitou para realizar compras em lojas do aeroporto no cartão de crédito do motorista, gastando cerca de R$ 645. Ela foi presa pelos policias da cidade antes que conseguisse embarcar no voo para a sua cidade.



O caso aconteceu em Austin-Bergstrom no Texas – Estados Unidos.

