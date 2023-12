Anhembi Morumbi amplia experiências de ensino

Escolher uma instituição para iniciar uma trajetória no Ensino Superior não é fácil. São diversas as opções disponíveis e, com as mudanças constantes no mercado de trabalho é importante estar atento aos caminhos que levarão ao sucesso profissional. A Universidade Anhembi Morumbi, com mais de 50 anos de tradição e inovação, conta com jornada do aluno diferenciada e, antes mesmo de fazer a matrícula, ainda enquanto candidato, oferece suporte ao estudante do Ensino Digital de forma personalizada e individualizada.

Estudar a distância é uma possibilidade que tem ganhado espaço e alcançado um número cada vez maior de estudantes. Segundo dados de uma pesquisa desenvolvida em abril de 2023 pelo Google com a Educa Insights, 64% dos interessados em graduação e 75% que buscam pós-graduação preferem cursos que possuam alguma carga EAD e isso acontece pelos benefícios que essa modalidade traz, como a flexibilidade de horários, o preço mais acessível e a ausência de barreiras geográficas.

O Ensino Digital chega como mais uma oportunidade, entre todas as modalidades que o estudante tem na mão. “Dentro do próprio Ensino Digital nós atuamos com diferentes experiências para o aluno como aulas assíncronas com tutor, aulas síncronas ao vivo e, dependendo da área de conhecimento, práticas presenciais com experiências em laboratório. A combinação única de educação de qualidade, flexibilidade e autonomia são fatores que impulsionam o avanço do nosso ensino digital”, explicou o Diretor da Anhembi Morumbi, Vinicius Tavares Medeiros Machado.

Em Guarulhos, o Polo de Ensino Digital desenvolveu uma jornada diferenciada para o estudante. Com foco atendimento personalizado e humanizado, o Polo atua nesse percurso apoiando o aluno de perto desde a aula inaugural, lembrando das provas e entrega das atividades, busca de estágios para os alunos, até a conclusão do curso. Além disso, a unidade conta ainda com tutores dedicados ao atendimento dos seus alunos.

A Universidade Anhembi Morumbi integra o maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil, a Ânima Educação, que traz em seu DNA a formação humanista de profissionais atualizados com as necessidades do mercado de trabalho.

“O Ensino Digital está permitindo o aumentar o impacto do acesso e da democratização da educação superior no Brasil. A oferta de graduações a distância no Brasil gera oportunidade para a população que, mesmo distante dos grandes centros, tem a possibilidade de formação e capacitação, além de atender a perfis diversos que buscam graus diferentes de presencialidade”, completa o Diretor da Anhembi Morumbi.

O Polo Guarulhos está localizado na Rua Oswaldo Cruz, 146, no Centro e está com matrículas abertas para 2024. Para mais informações sobre o portfólio de cursos de graduação e pós-graduação, os interessados podem entrar em contato no telefone (11) 2441-4121.