Guarulhos registra um aumento de 30 mil ligações de água em 2023

A Sabesp reuniu nesta quinta-feira (14) dezenas de líderes comunitários em seu evento Encontro com as Comunidades, realizado na unidade Gopoúva. O balanço das atividades mostrou que Guarulhos registrou um aumento de 30 mil ligações de água em 2023, especialmente nas regiões mais carentes, atendidas pelos programas Água Legal e Se Liga na Rede, que promovem regularização de ligações de água e esgoto, respectivamente.



Foram apresentados os números das fases 1 e 2 desses programas, que realizaram cerca de 7 mil ligações (entre água e esgoto) em comunidades, e também os bairros com comunidades que serão beneficiadas na fase 3, que deve fazer ao menos 11.600 ligações de água e esgoto em 2024, distribuídas entre os bairros Jardim Presidente Dutra, Cidade Soberana, Cidade dos Sonhos (região do Parque Residencial Bambi), Jardim Ponte Alta e Jardim Santa Mena.



O gerente comercial da Sabesp Guarulhos, Cristiano Pequeno de Oliveira, falou sobre os números. “Somando as realizadas nas comunidades às feitas nas demais regiões (já regularizadas), superamos o número de trinta mil ligações em 2023, o que nos tem nos permitido acompanhar o crescimento vegetativo da cidade mantendo o índice de abastecimento de 100% dos imóveis em Guarulhos, e nos leva a ampliar o percentual de cobertura de esgoto, hoje em 93%, rumo à universalização, que é o nosso objetivo”.



A Prefeitura de Guarulhos firmou contrato com a Sabesp no final de 2018 para o abastecimento de água e a coleta de esgoto na cidade. Em dezembro de 2019 o município já não sofria mais com o rodízio de água, problema de afetou a população por décadas.



Após a reunião, a equipe de voluntariado da Sabesp sorteou brindes entre as lideranças e o encontro foi concluído com um almoço de confraternização.



