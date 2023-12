Polícia Civil prende médico suspeito da morte de 42 pacientes

Um médico de 47 anos foi preso na tarde de ontem por agentes da Polícia Civil suspeito de provocar a morte de 42 pacientes e lesões em outros 114. Identificado como João Batista do Couto Neto foi levado de um hospital de Caçapava, no Vale do Paraíba – interior de São Paulo.



Pacientes e ex-colegas disseram aos investigadores que o médico realizava sempre cirurgias em excesso, além de dar diagnóstico falso de câncer raro. Até o momento ele foi indiciado por homicídio doloso em três inquéritos e os outros seguem em investigação.



Há um ano, Couto já havia sido alvo de uma operação policial onde era suspeito no envolvimento na morte de cinco pacientes.

- PUBLICIDADE -