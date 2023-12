Governo lançará aplicativo para inutilizar celulares roubados

O secretário-executivo Ricardo Cappeli afirmou no último sábado (16) que irão lançar uma iniciativa para bloquear celulares furtados ou roubados de uma forma rápida. O objetivo é fazer com que os aparelhos sejam inutilizados para dificultar o aproveitamento dos smartfones. A iniciativa deve ser lançada nesta terça-feira (19) e levará o nome de “Celular Seguro”.



“Vamos lançar na próxima terça-feira uma iniciativa que transformará os celulares roubados num pedaço de metal inútil.” Capelli escreveu em suas redes sociais. E acrescentou que não quer que tenham burocracias no processo, “Queremos que a pessoa vítima de furto ou roubo consiga bloquear rapidamente seu aparelho, sua linha e seus aplicativos bancários com apenas um clique, sem burocracia”.



A proposta é que o usuário cadastre antes o seu número de telefone no aparelho de uma terceira pessoa de confiança e assim que for furtado ou roubado, utilize essa intermediação para o bloqueio da linha e das funções.



Segundo Capelli, Bancos, Anatel e a Federação Brasileira de Bancos (Febranban) estão atuando na proposta.

- PUBLICIDADE -