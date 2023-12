Passageiro morre atropelado por trem após briga

Na última sexta-feira (15) um passageiro de um trem da Linha 12-Safira, morreu atropelado após uma briga entre duas pessoas gerar uma confusão generalizada e os passageiros descerem aos trilhos. De acordo com informações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) a briga aconteceu por volta das 20h.



Em nota a companhia afirmou: “O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o resgate e para atendimento da ocorrência. Os dois homens que foram identificados foram levados ao 63° DP para registro do boletim de ocorrência.” Na noite do acidente os trens circularam com restrição de velocidade até as 21h para retirar as pessoas que desceram aos trilhos.

- PUBLICIDADE -