Você comeria? Churrasco de cubo de gelo temperado viraliza na internet

AGORA PRONTO! Viralizou nas redes sociais uma filmagem onde um homem em uma cidade chinesa de Changsha preparava e servia cubos de gelos temperados e grelhados. Ele é vendido com temperos como pimenta, cominho, cebolinha e coentro e uma porção do alimento custa em torno de R$ 9,80.



Um engenheiro da região que trabalha com regulamentos para a certificação de marcas de alimentos, diz que nunca viu nada parecido com o prato e que a comida não passa de uma invenção do vendedor ambulante.



Você comeria essa delícia refrescante? ?

