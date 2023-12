Miguel e Helena lideram ranking de nomes de bebês em 2023

Nomes curtos, bíblicos e originais lideram a lista de preferidos para registrar bebês no Brasil em 2023. A lista divulgada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) é liderada por Miguel, que teve 25.140 registros neste ano. Em segundo lugar figura Helena, com 23.047 registros. Os dados foram atualizados até o dia 12 de dezembro – os dados completos do ano serão divulgados apenas em 2024.



Os rankings integram o Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, que reúne a base de dados de nascimentos, casamentos e óbitos registrados pelas unidades presentes em todas as 5.570 cidades brasileiras. Na plataforma é possível realizar buscas ano a ano em todo o território nacional, em regiões, estados e municípios, possibilitando ainda recortes por nomes simples e compostos.



Ranking dos 10 nomes mais registrados em 2023



1º Miguel – 25.216 registros



2º Helena – 23.132 registros



3º Gael – 22.478 registros



4º Theo – 19.864 registros



5º Arthur – 19.838 registros



6º Heitor – 19.744 registros



7º Maria Alice – 19.270 registros



8º Alice – 17.605 registros



9º Davi – 17.067 registros



10º Laura – 16.823 registros



Ranking dos 10 nomes masculinos mais registrados em 2023



1º Miguel – 25.216 registros



2º Gael – 22.478 registros



3º Theo – 19.864 registros



4º Arthur – 19.838 registros



5º Heitor – 19.744 registros



6º Davi – 17.067 registros



7º Ravi – 16.369 registros



8º Samuel – 15.415 registros



9º Bernardo – 15.402 registros



10º Noah – 14.673 registros



Ranking dos 10 nomes femininos mais registrados em 2023



1º Helena – 23.132 registros



2º Maria Alice – 19.270 registros



3º Alice – 17.605 registros



4º Laura – 16.823 registros



5º Cecília – 15.072 registros



6º Maria Cecília – 14.186 registros



7º Maite – 13.756 registros



8º Heloísa – 10.297 registros



9º Maria Clara – 10.127 registros



10º Antonella – 10.013 registros

