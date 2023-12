Prefeitura não irá reajustar as passagens de ônibus em 2024 em Guarulhos

A Prefeitura não irá reajustar o valor da tarifa de ônibus de Guarulhos no ano que vem, que permanecerá em R$ 5,10 para quem usa o Cartão Cidadão. O benefício vale para todas as 104 linhas municipais e para garanti-lo a Prefeitura deverá pagar um subsídio de aproximadamente R$ 152 milhões às empresas de ônibus ao longo de 2024.



“A nossa administração sempre procurou manter as tarifas de ônibus no menor valor possível em benefício da população, o que temos feito desde 2017”, afirmou o prefeito Guti. Ele se refere ao aumento abusivo decretado pelo ex-prefeito Sebastião Almeida (PT) em dezembro de 2016, de R$ 3,80 para R$ 4,50. Logo que assumiu Guti reviu o valor para R$ 4,15.



Ao longo dos últimos sete anos o aumento da tarifa em Guarulhos foi de 22,89%. Caso a Prefeitura tivesse reajustado a passagem de acordo com a inflação oficial do país, medida pelo IBGE por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o valor do ônibus municipal hoje seria de R$ 5,82, contra os atuais R$ 5,10. Ainda, caso não houvesse subsídios por parte da Prefeitura, a tarifa seria de R$ 7,90.



Três anos sem reajuste



Entre janeiro de 2019 e o mesmo mês de 2022 a Prefeitura congelou o preço das passagens de ônibus em Guarulhos. No período, a inflação acumulada chegou a 20,4%. Mesmo sem reajuste, naquele ano a frota da cidade recebeu 50 novos ônibus com ar-condicionado e desde 2017 cerca de 70% da frota de Guarulhos já foi renovada.

Aumentos em anos anteriores



Em 2001, início do primeiro mandato do ex-prefeito Elói Pietá (PT), a tarifa de ônibus custava R$ 1,40. Após quatro anos, em 2005, ela já havia passado para R$ 2,00, um reajuste de 42,8%. Ao final de 2008, quando entregou o governo ao seu sucessor, Sebastião Almeida, as passagens custavam R$ 2,50, mais 25% de aumento, o que totalizou 78,5%.



Almeida, por sua vez, ao final de seu primeiro mandato, em 2012, mantinha uma tarifa em R$ 3,20, um aumento de 28%. Ao final de 16 anos de administrações do PT o valor do transporte público em Guarulhos aumentou 221%.