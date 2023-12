Bauduccoo inaugura árvore de Natal e pop-up store no Aeroporto de Guarulhos

A Bauducco®, love brand brasileira, celebra a temporada de Natal com a chegada dos Bauducco® Panettones e Bauducco® Chocottones® nos pontos de venda. Em um movimento de “contemporanização” para estar mais próxima das famílias brasileiras e ampliar sua relevância cultural sem perder a essência, a marca inaugura diversas instalações em locais estratégicos do país como parte da campanha “Todo mundo quer Bauducco® de presente“.



O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo (SP), ganha pela primeira vez, uma árvore de Natal “bauduquizada” com 12 metros e uma pop-up store exclusiva (loja temporária, em tradução livre) que proporciona aos visitantes uma experiência única, além de ser uma oportunidade para os viajantes desfrutarem dos produtos Bauducco® e presentear alguém especial. A grande e moderna estrutura da árvore faz alusão às icônicas caixas de Bauducco® Panettone. É decorada com a logomarca da Bauducco® e instagramável, para conectar a experiência física com as mídias sociais.





Com o objetivo de se aproximar ainda mais das famílias brasileiras, a Bauducco® tem se reinventado e vem refletindo esse propósito na nova identidade visual e embalagens, consolidando um portfólio coeso e contemporâneo. André Britto, CMO da Bauducco®, comenta que é com muita alegria que a empresa vai dar o ‘start’ do Natal no maior aeroporto do Brasil. “Natal é sinônimo de estar presente. É neste período em que as experiências se tornam ainda mais inesquecíveis e a marca se dispõe a fortalecer a sua conexão com os brasileiros, indo onde o público está. Por isso, criamos uma série de ações inovadoras que remetem a memorias afetivas, mas também vão ao encontro da ‘contemporanização’ da marca”, afirma o executivo.



A campanha de Natal da Bauducco® “Todo mundo quer Bauducco® de presente”, assinada pela agência Galeria, foca na experiência dos consumidores e aproveita para fortalecer a sua conexão com os brasileiros por meio de uma série de ativações em vários pontos estratégicos do país com alto fluxo de pessoas e que são importantes em toda a jornada dos consumidores. Na Avenida Paulista (SP), uma árvore de LED de 13 metros e três grandes elementos natalinos foram instalados ao longo da avenida. No Morro da Urca – Pão de Açúcar (RJ), o Papai Noel chega de Bondinho e encontra uma pop-up store Bauducco® exclusiva. Os Shoppings da rede BR Malls espalhados pelas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE) recebem decorações especiais Bauducco® nos tronos do Papai Noel para entreter as crianças.



Todos esses locais também contarão com distribuição de produtos e reforçando a experiência como principal pilar e foco na jornada do consumidor.





Sobre a Bauducco

Uma das marcas mais valiosas e consumidas do Brasil, a Bauducco® foi fundada em 1952 e é hoje líder em diversas categorias, como torradas, wafers e cookies. Está presente em mais de 80% dos lares no Brasil, é a marca de alimentos mais consumida fora do lar e, além disso, é a maior produtora de panettones do mundo. Moderna e industrializada, possui seis unidades fabris e sete centros de distribuição, atendendo a mais de 200 mil pontos de vendas no Brasil e exportando seus produtos para mais de 50 países. Mais informações: www?bauducco?com?br | SAC: 0800 701 1599.



