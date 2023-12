Restaurante Origens servirá menu especial para celebrar Natal e Réveillon

Se está buscando um lugar para saborear delícias de fim de ano em São Paulo, o restaurante Origens, do Hotel Radisson Pinheiros, servirá menus especiais no Natal e Réveillon. Elegante, moderno e com fácil acesso às principais vias da capital paulista, o Origens é ideal para comemorações em família ou grupo de amigos e o valor por pessoa será de R$ 210,00.

O restaurante Origens, que combina técnicas gastronômicas com ingredientes da culinária brasileira, incluiu no menu exclusivo de Natal, no dia 24 de dezembro, diversas iguarias autênticas e tradicionais. Entre as opções de entrada se destacam Salada de folhas, camarões na manteiga, amêndoas e manga, e o Risoni ao pesto com tomatinho assado, presunto parma e cubinhos de muçarela de búfala.

O espaço servirá entre os pratos principais Bacalhau assado com tapenade de azeitona preta, batata ao murro, brócolis ao alho e ovo molet, Tender ao molho de maracujá servido com risoto de alho poró e Ravioli de muçarela de búfala, ao pomodoro fresco. E para adoçar a noite natalina, haverá Mousse de chocolate com castanhas, Pudim de leite condensado e Rabanada com sorvete e Nutella.

Para o esperado almoço de Natal, no dia 25 de dezembro, o menu contará com Salada Waldorf (salsão, maçã verde, nozes, molho de waldorf) sob cama de folhas e Tostada de cogumelos com salada de rúcula e agrião, entre os itens oferecidos como entrada. Já entre as opções de pratos principais figuram o arroz de polvo, Prime Rib assado servido com batata recheada com bacon, cream cheese e cebolinha e, ainda, Nhoque de abóbora ao molho de gorgonzola. Na estação de sobremesas o Creme brulée de doce de leite estará em evidência.

A Ceia de Réveillon será uma verdadeira experiência gastronômica e o menu fechará o ano de 2023 com chave de ouro, com pratos diversos e fartos. Couscous marroquino agridoce, a famosa salada de lentilha ao vinagrete, bem como mix de folhas e lascas de bacon estão entre os pratos de entrada. Entre as opções deliciosas de pratos principais está a Pescada amarela com crosta de limão siciliano servida com risoto de castanhas, Escalope de mignon ao molho de vinho tinto servido com arroz cremoso de queijo e Sorrentini de ementhal ao molho de açafrão e castanhas.

Nos três eventos, almoço de Natal, Ceia de Natal e Réveillon, estão inclusos refrigerante, cerveja long neck e uma taça de vinho da casa, branco ou tinto. O restaurante do Hotel Radisson Pinheiros disponibiliza café cortesia, e crianças de 0 a 06 anos não pagam, já as crianças entre 7 e 14 anos têm 50% de desconto.

Serviço

Restaurante Origens

Endereço: Rua Cristiano Viana, n.318 – Cerqueira César

Valor por pessoa R$ 210,00

Horários:

Ceia de Natal (24 dezembro) das 19h às 23h.

Almoço de Natal (25 de dezembro) das 12h às 15h.

Réveillon (31 de dezembro) das 19h às 23h.