Programa Saúde Agora terá mais duas edições neste ano

A Prefeitura de Guarulhos decidiu ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde com mais duas edições do programa Saúde Agora em 2023. Neste sábado (23) estarão em funcionamento, das 8h às 16h, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) São Ricardo, Jardim Primavera, Marinópolis e Jurema e, no próximo, dia 30, as UBS Cavadas, Jardim Palmira, Santa Paula e Parque Alvorada. A última edição do ano estava programada para o dia 16.

Dentre os serviços oferecidos estão consultas médicas e exames de prevenção ao câncer do colo de útero (Papanicolau), que devem ser agendados previamente via aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria UBS. Aplicação de vacinas, curativos, aferição de pressão arterial e glicemia mediante pedido médico e retirada de medicamentos são serviços disponíveis por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento.

Os munícipes também podem aproveitar as datas para a realização de testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, bem como para a regularização de compromissos do programa Bolsa Família e do cadastro E-SUS.

Além disso, serão promovidas ações educacionais nas quatro unidades em funcionamento neste sábado. As UBS São Ricardo e Jardim Primavera farão orientações sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A UBS Marinópolis abordará a prevenção contra as arboviroses (doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos), como dengue, zika e chikungunya, enquanto que a UBS Jurema chamará a atenção para os cuidados com o tabagismo e com pessoas com diabetes e hipertensão.

Serviço

Dia 23/12

UBS São Ricardo: rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Vila São Ricardo

UBS Jardim Primavera: rua Gama, 72, Parque Primavera

UBS Marinópolis: rua Marinópolis, 546, Jardim Presidente Dutra

UBS Jurema: rua Primeira Cruz, 104, Parque das Nações

Dia 30/12

UBS Cavadas: rua Cavadas, 412, Vila São João

UBS Jardim Palmira: rua Jaime dos Santos Augusto Filho, 125, Jardim Palmira

UBS Santa Paula: rua Maria Roza de Campos, 156, Jardim Santa Paula

UBS Parque Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800, Cidade Parque Alvorada